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В Казани территория в Кировском районе будет называться «Наратлык»

11:38, 30.12.2021
В Казани территория в Кировском районе будет называться «Наратлык»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани территории (топониму) в Кировском районе присвоили название «Наратлык». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно постановлению, топоним включат в адресный план Казани. Изменения будут внесены в перечень топонимов реестра названий улиц города.

Фото: скриншот документа

Также сегодня стало известно, что в Советском районе города появится новая улица. Ей присвоили название «улица Ханская — Ханская урамы». Она находится около гостиничного комплекса «Дубай», парка «Чингисхан» и Музея авто на трассе М-7.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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