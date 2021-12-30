В Казани территория в Кировском районе будет называться «Наратлык»
В Казани территории (топониму) в Кировском районе присвоили название «Наратлык». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Согласно постановлению, топоним включат в адресный план Казани. Изменения будут внесены в перечень топонимов реестра названий улиц города.
Также сегодня стало известно, что в Советском районе города появится новая улица. Ей присвоили название «улица Ханская — Ханская урамы». Она находится около гостиничного комплекса «Дубай», парка «Чингисхан» и Музея авто на трассе М-7.
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