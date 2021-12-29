Завтра вечером состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом 30 декабря. Информацию об этом подтвердили в Белом Доме и в Кремле.

Стороны обсудят ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией, передает «РИА Новости» заявление американской стороны.

Фото: kremlin.ru

В Кремле информагентству уточнили, что разговор запланирован на поздний вечер четверга.

Разговор по видеосвязи между лидерами двух стран проходил 7 декабря. Они общались больше двух часов, за это время политики обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также продвижение НАТО к российским границам. Переговоры прошли в закрытом формате, без участия прессы. Позже Путин отмечал, что хотел бы встретиться с Байденом лично. Американский лидер сообщил о планах вновь поговорить с российским коллегой.



Татьяна Леухина