В Нижнекамске построят большой культурный центр

В Нижнекамске появится свой большой культурный центр, сообщил руководитель исполнительного комитета НМР Рамиль Муллин.



Муллин рассказал, что попросил о центре президента РТ Рустама Минниханова неделю назад. Президент РТ ответил согласием и одобрил начало проектирования.

«Это будет первым шагом в качестве поддержки нашего Нижнекамска. Я думаю, что будущий культурный центр станет еще одним большим местом, где мы сможем собираться и творить. А творчество — это и есть развитие», — отметил руководитель исполкома района.

В Санкт-Петербурге в декабре начал работать Татарский культурный центр. В центре обустроены залы для показов татарских документальных и художественных фильмов и для проведения выступлений и репетиций татарских фольклорных ансамблей. Работает студия звукозаписи, формируется библиотека. Также подготовлены помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний.

Маргарита Головатенко