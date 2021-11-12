В Санкт-Петербурге начал работать Татарский культурный центр

В Санкт-Петербурге по адресу улица Чайковского, 24 начал работать Татарский культурный центр. Об этом сообщается на сайте Минкульта РТ.

Событие произошло благодаря поддержке властей Санкт-Петербурга и Татарстана. В 2020 году петербургское руководство предоставило помещение в центре города, правительство Татарстана выделило финансовые средства и оказало поддержку в проведении реставрационных и ремонтных работ.

В центре обустроены залы для показов татарских документальных и художественных фильмов и для проведения выступлений и репетиций татарских фольклорных ансамблей. Работает студия звукозаписи, формируется библиотека. Также подготовлены помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций и заседаний.

Накануне состоялось первое мероприятие центра — передача татарских национальных костюмов для ансамбля «Акчарлак».

Председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев отметил, что татары города давно ожидали появления своего культурного очага в городе, и поблагодарил руководство Санкт-Петербурга, Татарстана и спонсоров за оказанную финансовую поддержку.

Фото: mincult.tatarstan.ru

В октябре в Татарстане завершилась реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы.



Дарья Акимова