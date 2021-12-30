Молодежный чемпионат мира по хоккею могут провести повторно летом

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде могут провести повторно, скорее всего, это будет летом, сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.



Работать над организацией турнира начнут уже в январе. Чемпионат пройдет в этом сезоне, на нем выступит та же возрастная группа. Игроки, которым на старте исполнится 20 лет, смогут принять участие в турнире.

Президент IIHF выразил надежду на проведение чемпионата уже не в «ковидном» формате, сообщает ТАСС.

Вчера игру сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменили из-за случая заражения COVID-19 в российской команде. Сборной России присудили техническое поражение.

После этого IIHF провела видеосовещание по вопросу дальнейшего проведения молодежного чемпионата мира. На нем подняли вопрос об отмене чемпионата, поскольку из-за выявленного COVID-19 в командах к тому моменту отменились уже три игры: США — Швейцария, Чехия — Финляндия, Россия — Словакия.

Маргарита Головатенко