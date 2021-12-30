Челнинец через суд потребовал с бывшей супруги перечисляемые в браке деньги

В Набережных Челнах местный житель подал в суд на бывшую супругу, желая взыскать с нее денежные средства в размере 264 тысяч рублей, сообщают «Челнинские известия».



Мужчина попросил взыскать с бывшей жены 264 тысячи рублей, которые перечислялись с 2019 по 2021 годы. Всего платежей осуществлено — 65.

Суд установил, что деньги перечислялись тогда, когда они состояли в браке. Женщина пояснила, что средства уходили на нужды детей. Муж признался, что добровольно и намеренно перечислял их. Обращений в банк из-за технической ошибки не поступало. Учитывая изложенные факты, суд встал на сторону женщины.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко