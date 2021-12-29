Новости общества

23:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды — видео

23:34, 29.12.2021
Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Из-за отсутствия воды вышли из строя котлы в некоторых многоквартирных домах. На станции и ранее были перебои с водой: она поступала из Артезианской скважины, которую пробурили 40 лет назад. Этим летом из-за засухи уровень воды упал, и насос сгорел. Жители купили новый, но это проблему не решило.

Осенью руководство района решило пробурить новую скважину. Запустить ее планируют на этой неделе.

В прошлые выходные в Казани произошел подрыв водопровода по улице Татарстан. Без воды остались 12 домов.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем