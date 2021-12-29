Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды — видео

Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Из-за отсутствия воды вышли из строя котлы в некоторых многоквартирных домах. На станции и ранее были перебои с водой: она поступала из Артезианской скважины, которую пробурили 40 лет назад. Этим летом из-за засухи уровень воды упал, и насос сгорел. Жители купили новый, но это проблему не решило.

Осенью руководство района решило пробурить новую скважину. Запустить ее планируют на этой неделе.

В прошлые выходные в Казани произошел подрыв водопровода по улице Татарстан. Без воды остались 12 домов.