Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды — видео
Жители станции Базаровка в Бугульминском районе с августа сидят без воды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Из-за отсутствия воды вышли из строя котлы в некоторых многоквартирных домах. На станции и ранее были перебои с водой: она поступала из Артезианской скважины, которую пробурили 40 лет назад. Этим летом из-за засухи уровень воды упал, и насос сгорел. Жители купили новый, но это проблему не решило.
Осенью руководство района решило пробурить новую скважину. Запустить ее планируют на этой неделе.
В прошлые выходные в Казани произошел подрыв водопровода по улице Татарстан. Без воды остались 12 домов.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым