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В Казани произошел порыв водопровода — отключена вода в 12 домах улицы Татарстан

20:55, 25.12.2021 1
В Казани произошел порыв водопровода — отключена вода в 12 домах улицы Татарстан
Фото: realnoevremya.ru

В Казани, по адресу улица Татарстан, 7, произошел порыв водопровода. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Порыв произошел на трубе 1975 года, залегающей на глубине 2,4 метра. Водоканал уже выехал для отключения поврежденного участка. Под отключение воды попали 12 домов по нечетной стороне улицы Татарстан. Ремонт планируется закончить до утра.

скриншот/t.me/kzn_official

В октябре в Кировском районе Казани произошла авария на сетях МУП «Водоканал». Без воды тогда остались дома по улицам: Восстания, Серова, Батыршина, Кулахметова, Фрунзе, Чкалова, Краснококшайской, Баруди и Повстанческой.

Дарья Акимова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 дек
    Хорошее дело татарстаном не назовут...
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