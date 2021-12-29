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В России предложили ввести невозвратный тариф для отелей

16:49, 29.12.2021
В России предложили ввести невозвратный тариф для отелей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ростуризм подготовил проект обновленного закона о туризме. В нем предлагается ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Гостиницы смогут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов, — передает «РИА Новости» заявление пресс-службы ведомства.

В середине декабря Ростуризм сообщил об очередном старте продаж туров с кешбэком: с 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года.

В конце августа глава ведомства Зарина Догузова рассказала о планах в 2022 году в пилотном режиме запустить классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».

Татьяна Леухина
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