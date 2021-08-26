В России планируют ввести классификацию отелей, работающих по системе «все включено»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2022 году в России планируют в пилотном режиме запустить классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

— Чтобы турист понимал, что получит, —объяснила она необходимость совершенствования системы классификации отелей. — Туристы, которые, как правило, привыкли отдыхать за границей, жалуются на качество сервиса в отелях России. В других странах стандарты системы «все включено» отличаются от российских, отметила Догузова.

Глава Ростуризма заявила, что в стране большая часть отелей «не соответствуют той «звездности», которая заявлена». Проблемы чаще всего наблюдаются с питанием, чистотой и «технологическими нюансами», пишет ТАСС.

В апреле в Госкомитете РТ по туризму выступили за увеличение числа отелей. «И если мы хотим, чтобы цены и качество в отелях Татарстана оставались соответствующими, нам постоянно необходимо увеличивать количество гостиниц. Чтобы баланс спроса и предложения всегда находился в комфортной для потребителя точке», — заявил глава ведомства Сергей Иванов.

Татьяна Демина