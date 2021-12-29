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В Красноярске произошел пожар в ковидном госпитале

15:22, 29.12.2021
В Красноярске произошел пожар в ковидном госпитале
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В терапевтическом корпусе ковидной больницы №20 Красноярска произошел пожар. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По имеющимся данным, пострадали пять человек. По предварительным данным, все отравились продуктами горения. Возгорание удалось локализовать на площади пять квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях в Нижнекамске в одном из домов из-за хлопка паров самогонного аппарата вылетело окно из квартиры. Пострадавших при этом не было.

Дарья Акимова
Происшествия

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