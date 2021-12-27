В Нижнекамске из-за хлопка паров самогонного аппарата вылетело окно в квартире многоэтажки
В Нижнекамске в 12-этажке из-за хлопка паров самогонного аппарата вылетело окно из квартиры. Пострадавших нет.
Инцидент произошел сегодня вечером в доме по улице Чабьинская. Прибывшие на место пожарные установили, что горения и задымления нет. Отсутствует лишь стеклопакет в однокомнатной квартире-студии на 3-м этаже.
Выяснилось, что на плите кухни квартиры находился самогонный аппарат, при нагреве произошел хлопок паров из самогонного аппарата. Разрушений и повреждений несущих конструкций нет. Газовое оборудование в исправном состоянии, утечки газа нет.
В квартире находился один человек — хозяин 1962 года рождения. Он не пострадал.
Управляющая компания проводит работы по установке стеклопакета.
В конце октября в Челнах произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Оказалось разрушено несколько квартир.Происшествия Татарстан
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