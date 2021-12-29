Казанские аквалангисты установили новогоднюю елку на дне Голубого озера

Фото: скриншот видео из личного архива Рената Галимова

Аквалангисты из клуба подводного плавания «Бентос» Казанского государственного медицинского университета по традиции в последнее воскресенье декабря установили новогоднюю елку на дне Голубого озера. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция проводится каждый год на протяжении 44 лет. В ней приняли участие около 60 человек. в самом погружении — более 20. Сама елка имеет длину около одного метра и была украшена шарами, гирляндой и мишурой. Ее установили на глубине приблизительно 10 метров, закрепив на крюк, ввинченный в бревно. Гирлянду не будут выключать на протяжении двух недель, пока дерево будет находиться под водой. Демонтируют ее в ночь с 13 на 14 января, как и было принято до этого.

По словам председателя «Бентоса» Рената Галимова, эту традицию переняли у них другие клубы Татарстана и регионов. В ней участвует много представителей молодежи, что является хорошим знаком.

Фото: скриншот видео из личного архива Рената Галимова

Накануне прошло открытие главной елки Кировского и Московского районов Казани. До 2018 года, когда появилась площадка у казанской «Чаши», она считалась самой высокой в столице Татарстана.

Дарья Акимова