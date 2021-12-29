Новак: сертификация «Северного потока — 2» завершится в первом полугодии 2022 года
Сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, максимальным сроком завершения процедуры является конец первого полугодия следующего года. Если она пройдет быстрее, то поставки, соответственно, начнутся раньше.
Новак добавил, что проект построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Поэтому Киев не сможет его сорвать, передает РБК.
Недавно сообщалось, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии. Он заявил, что против строительства газопровода высказывались все европейские страны, кроме Германии и Австрии.
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