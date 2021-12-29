Новак: сертификация «Северного потока — 2» завершится в первом полугодии 2022 года

Фото: скриншот nord-stream-2

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна завершиться в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, максимальным сроком завершения процедуры является конец первого полугодия следующего года. Если она пройдет быстрее, то поставки, соответственно, начнутся раньше.

Фото: nord-stream-2

Новак добавил, что проект построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Поэтому Киев не сможет его сорвать, передает РБК.



Недавно сообщалось, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает «Северный поток — 2» геополитической ошибкой Германии. Он заявил, что против строительства газопровода высказывались все европейские страны, кроме Германии и Австрии.

Диана Жиленкова