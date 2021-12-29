В следующем году в Татарстане будут менять Конституцию

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане будут менять Конституцию из-за недавнего принятия закона о публичной власти, который запрещает главам регионов называться президентами. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



По его словам, предстоит серьезная работа. Точные сроки внесения изменений в Конституцию республики пока неизвестны. Работа над поправками начнется в следующем году.



Фото: Максим Платонов (архив)

Несколько дней назад президент РТ Рустам Минниханов прокомментировал принятие закона о публичной власти. Он заявил, что «наш голос не услышали в некоторых вопросах».

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. На сегодняшний день Татарстан остается единственным регионом в стране, где высшее должностное лицо именуется президентом.



Диана Жиленкова