Минниханов прокомментировал принятие закона о публичной власти: «Наш голос не услышали»

Фото: Максим Платонов

Президент республики Рустам Минниханов прокомментировал принятие закона о публичной власти. Согласно нему, главы регионов не могут именоваться президентами.

— Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны слушать друг друга. Когда шла работа по изменению конституции, была создана рабочая комиссия, много авторитетных людей было и очень позитивно процедура прошла. А в части вот этого закона не только же наши депутаты, 60-70 проголосовали [против]. Если тот же Клишас (автор законопроекта) приехал в наш парламент, встретился, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была несколько другая. Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах, — заявил Минниханов.



Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами. Норма вступает в силу с 1 июня 2022 года. На сегодняшний день единственным регионом в России, где высшее должностное лицо называется президентом, остается Татарстан. Депутаты Госсовета РТ выступали против принятия закона Клишаса — Крашенинникова, но поправки, предложенные парламентариями, Госдума отклонила.