Предел комфортной цены на нефть для России в 2022 году составит 80$ за баррель — это мало или много?

Российский вице-премьер Александр Новак назвал комфортную для России цену на нефть в следующем году. Он обозначил ее в пределах $65—80 за баррель.

Новак рассказал, что сейчас цена на нефть равна примерно $75 за баррель, и отметил, что специально взял большой диапазон от $65 до $80, так как на рынке не исключается волатильность. В бюджет на следующий год при этом заложено $44,2 за баррель, сообщил он в интервью РБК.

По его словам, рынок стабилен, ожидается рост спроса на нефть в 2022 году еще примерно на 4 млн баррелей в сутки для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020-м. Новак обратил внимание, что, несмотря на пандемию коронавируса, потребление нефти продолжает расти, а это означает, что экономика восстанавливается.

Фото rosnedra.gov.ru

Также вице-премьер рассказал, что до 2030 года Россия планирует сохранить добычу нефти на уровне 550—560 млн тонн в год. В следующем году во всем мире, по прогнозам, ожидается потребление нефти приблизительно в 100 млн баррелей в сутки. К 2030 году оно может вырасти до 110 млн баррелей.

$80 — это:

5 879 рублей, или €70,6 по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. На $5 больше, чем стоит нефтяной баррель сейчас .

. В 1,8 раза больше, чем заложено за баррель в российский бюджет на 2022 год — по словам Новака, это $44,2.

— по словам Новака, это $44,2. Примерно в три раза больше цены нефти Urals в 2000 году — 21 год назад она стоила $26,2.

— 21 год назад она стоила $26,2. На $38,27 меньше средней цены нефти российской марки Urals в 2020 году — баррель стоил $41,73.

— баррель стоил $41,73. В 7,6 раза больше стоимости барреля Urals по состоянию на 1 апреля 2020-го — $10,54, что стало минимальным значением с марта 1999 года.

Фото: pixabay.com

Около $43,2 миллиарда при учете того, что в России в 2022 году добудут 540 млн тонн нефти, как говорил ранее Новак.

при учете того, что в России в 2022 году добудут 540 млн тонн нефти, как говорил ранее Новак. Почти вчерашняя цена нефти марки Brent , эталонной на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе и российской, — на лондонской бирже ICE она накануне достигла $79,02 за баррель.

, эталонной на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе и российской, — на лондонской бирже ICE она накануне достигла $79,02 за баррель. Почти на $64 ниже, чем исторический максимум цены на нефть Brent — в 2008 году его зафиксировали на уровне $143,95.

— в 2008 году его зафиксировали на уровне $143,95. В 8 раз больше стоимости барреля после обвала цен , произошедшего в результате мирового перепроизводства нефти в 1980-х годах, — тогда она упала до $10. Считается, что это стало одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году.

, произошедшего в результате мирового перепроизводства нефти — тогда она упала до $10. Считается, что это стало одной из причин экономического коллапса и распада СССР в 1991 году. На $2,5 меньше экспортной пошлины на нефть в России — в настоящее время она составляет $77,5 за тонну.

Дарья Акимова