В Татарстане усилят контроль за перевозками детей в новогодние праздники

В Татарстане перед новогодними праздниками на особый контроль взяты перевозки детей. Передвижение таких автобусов отслеживают онлайн, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.



По его словам, согласно правилам, все автобусы оснащены приборами ГЛОНАСС, а о любом выезжающем с детьми автобусе обязательно ставят в известность службы ГИБДД.

Если количество таких автобусов три или более, то к ним добавляют патрульные машины ГИБДД республики.

Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов заявил, что все предприятия в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме.

Маргарита Головатенко