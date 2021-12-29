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В Татарстане усилят контроль за перевозками детей в новогодние праздники

06:25, 29.12.2021
В Татарстане усилят контроль за перевозками детей в новогодние праздники
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане перед новогодними праздниками на особый контроль взяты перевозки детей. Передвижение таких автобусов отслеживают онлайн, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По его словам, согласно правилам, все автобусы оснащены приборами ГЛОНАСС, а о любом выезжающем с детьми автобусе обязательно ставят в известность службы ГИБДД.

Если количество таких автобусов три или более, то к ним добавляют патрульные машины ГИБДД республики.

Фото: realnoevremya.ru

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов заявил, что все предприятия в праздничные выходные будут работать в усиленном режиме.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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