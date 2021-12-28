В МИД заявили, что Россия не будет возвращаться к «железному занавесу»

Россия не намерена возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно — ред.), — сказала она в интервью телеканалу «БелРос».

Фото: vk.com/mid

В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованном МИД РФ 17 декабря, указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность.



Сегодня утром стало известно, что США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и по Украине. Встреча запланирована на 10 января. А 12 января планируется заседание Совета Россия — НАТО.



Татьяна Леухина