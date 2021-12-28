Россиянка Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Россиянка Александра Костенюк выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Соревнования проходили в Варшаве.

В заключительный день турнира она сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Бибисарой Асаубаевой из Казахстана и соотечественницей Екатериной Лагно. В активе 37-летней шахматистки девять баллов.

Фото: wikimedia.org

Второе место в общем зачете заняла Асаубаева (8,5 очка), третье место — у россиянки Валентины Гуниной (8). Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. До этого она 12 раз становилась чемпионкой мира по шахматам, пишет «РИА Новости».

В начале декабря норвежец Магнус Карлсен выиграл у россиянина Яна Непомнящего черными фигурами в 11-й партии матча за мировую шахматную корону.



Татьяна Леухина