С сентября центр «Союзмультпарк» в Казани посетили более 6 тысяч человек

В Казани с начала работы мультимедийного парка «Союзмультпарк» его посетили более 6 тысяч человек. Об этом сообщила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

На территории центра представлено 12 высокотехнологичных аттракционов. При их разработке применялись передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D анимации и другие, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

В следующем году в «Союзмультпарке» планируется обустроить игровую комнату, различные интерактивные зоны и открыть тематическое кафе, рассказала Слащева президенту Татарстана Рустаму Минниханову во время его посещения площадки.

Тематический парк открылся в Казани 1 сентября. Здесь есть и школа анимации, в которой дети смогут научиться азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.

Татьяна Леухина