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Минздрав РФ: все случаи штамма COVID-19 «омикрон» в России являются завозными

19:11, 25.12.2021
Минздрав РФ: все случаи штамма COVID-19 «омикрон» в России являются завозными
Фото: Ринат Назметдинов

В Минздраве России прокомментировали, что все случаи заболевания коронавирусом со штаммом «омикрон» в стране являются завозными. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявляется, иных случаев заражения на территории России, вызванного этим вариантом штамма, на данный момент не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране уже зарегистрированы незавозные случаи заболевания штаммом «омикрон».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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