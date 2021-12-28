В Госдуме формируют межфракционную рабочую группу по защите христианских ценностей

В Госдуме РФ идет работа по формированию межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в палате.

По его словам, это делается ради интеграции усилий депутатов и РПЦ в законодательной работе и отстаивания традиционных ценностей. Благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ее создание и работу уже получено.

Ожидается, что группу возглавит депутат Петр Толстой из партии «Единая Россия». К 10 января 2022 года станет известно, кто еще будет работать в ней.

Фото: duma.gov.ru

Недавно сообщалось, что в Госдуме создали рабочую группу по доработке законопроекта о QR-кодах для посещения общественных мест.

Дарья Акимова