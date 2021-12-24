В казанский зоопарк привезли сомалийскую ослицу

Фото: пресс-служба казанского зооботсада

В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли нового обитателя. Это сомалийская ослица четырех лет по имени Белль. Сообщается об этом на сайте мэрии столицы Татарстана.

В Казань животное доставили из французского города Туари. По словам представителей пресс-службы зоопарка, переезд ослица перенесла хорошо. Она питается травами, кустарниками и злаками. Сотрудники зоопарка закупают для нее специальные корма в виде травяных гранул и сено. Пока Белль проходит 30-дневный карантин. Весной ее соседями станут антилопы гну, личи, страусы, зебры и марабу.

Весной 2022 года в казанский зоопарк планируют привезти еще одну самку и самца сомалийского осла, так как эти животные живут табунами.

Сомалийский дикий осел — один из подвидов дикого осла, обитает на южном побережье Красного моря в Эритрее, Сомали и эфиопском районе Афар. Ноги сомалийского осла покрыты черными горизонтальными полосками. В зоопарках мира проживает около 150 особей.

В начале декабря в «Реку Замбези» привезли из Московского зоопарка гориллу по имени Квабена. Обезьяна пока тоже проходит карантин.

Дарья Акимова