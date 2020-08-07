Специалисты детского телефона доверия в Татарстане рассказали, с какими проблемами подростки обращаются к ним

Специалисты детского телефона доверия в Татарстане рассказали, с какими проблемами чаще всего с ними делятся подростки республики. За первые полгода на горячую линию поступило более 18,5 тыс. звонков, это на 21,4% больше, чем в прошлом году.

При этом на детскую линию поступило более 3 тыс. обращений ребят из Казани, а это меньше прошлогоднего показателя на 19,7%.

Так, чаще всего подростки и дети республики обращаются к специалистам с вопросами, связанными с непониманием, отсутствием или поиском друзей, конфликтами, ссорами и проблемами в отношениях с родителями, переживаниями по поводу развода родителей или по поводу отношений между братьями и сестрами.

Далее подростков и детей волнуют проблемы в учебе, переживания по поводу сдачи ЕГЭ или плохих оценок, профориентации. Больше половины вопросов, поступающих на детскую горячую линию, касаются неразделенной любви, одиночества, собственной внешности, организации досуга.

Отмечается, что менее 1% звонков, поступивших на телефон доверия (в Казани — 1,8% звонков), связаны с информацией о жестоком обращении с детьми дома, в школе или на улице. Иногда на горячую линию поступали звонки по вопросам сексуального насилия в отношении ребенка и суицидальной тематике. Каждый запрос на детский телефон доверия обрабатывается специалистами из системы социально-психологических служб, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В конце июля в Татарстане открыли горячую линию по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации республики.

