В Казани на организацию питания в детсадах и школах выделят 391,1 млн рублей

В Казани на организацию питания воспитанников образовательных учреждений предусмотрели 391,1 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок. Источником финансирования является муниципальный бюджет.

В перечень услуг входят разработка двухнедельного цикличного меню (завтрак, обед и полдник) с учетом сезонности необходимого количества основных пищевых элементов и требуемой калорийности суточного рациона, доставка продуктов питания и полуфабрикатов, технологический и санитарно-врачебный контроль за соблюдением санитарных норм в пищеблоке и др.

Фото: Максим Платонов

Всего в список входят более 80 казанских образовательных учреждений. В их числе детские сады, школы, гимназии и др. Оказывать услуги необходимо в течение 2022 года.

Заявки на участие принимаются до 26 января 2022 года.

В августе сообщалось, что в Набережных Челнах на питание школьников предусмотрели 17,3 млн рублей.

Диана Жиленкова