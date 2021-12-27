В следующем году в Набережных Челнах в 69-м комплексе откроется новая школа

В Набережных Челнах в 69-м комплексе появится новая школа на 1,5 тысячи мест. Ее двери должны открыться 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Отмечается, что в текущем году в Челнах открыли гимназию №59 «Адымнар» и гимназию №14 в Замелекесье. По словам мэра, последняя была построена в рекордно короткие сроки. Открытие гимназии №14 позволило школе №39 не работать в три смены.



В общей сложности в городе за семь лет построили шесть школ.

Также в этом месяце в казанской татаро-английской гимназии №16 отремонтировали столовую, спортивные залы и блок начальных классов.

Диана Жиленкова