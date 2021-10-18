Зажжен олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине

Фото: скриншот

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажжен в понедельник в Древней Олимпии. Трансляция была опубликована на YouTube-канале РБК.

Мероприятие проходило в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, главы МОК Томаса База и других официальных лиц. Зрители на церемонию не были допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Фото: скриншот

Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции станет горнолыжник Иоаннис Антониу. Из-за коронавирусных ограничений отменили традиционную эстафету олимпийского огня по Греции. Его пронесут только от древнего стадиона до памятника основателю современных Олимпийских игр — французскому барону Пьеру де Кубертену, затем его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь. 19 октября огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии.

На мероприятия зимних Олимпийских игр в Пекине иностранные болельщики допущены не будут — билеты распространят только среди жителей Китая. Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Игры пройдут под следующим девизом: «Вместе ради общего будущего».



Алексей Нечаев