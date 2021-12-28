«Индекс чак-чака» в 2021 году вырос на 6,9%

Фото: Олег Тихонов

Стоимость приготовления чак-чака на 6-7 человек в ноябре 2021 года выросла на 6,9%, выяснили эксперты Отделения-НБ Татарстана.



Наибольшую долю затрат в приготовлении этого блюда занимает мед — он подорожал за год на 1,4%. В Татарстане и других регионах он производится в небольших частных хозяйствах. Объем производства меда в стране снизился из-за сокращения числа пчелиных семейств, в том числе на фоне неблагоприятных погодных условий.

Другой компонент — подсолнечное масло — подорожало на 9,9% из-за роста мировых цен на масличные культуры. Цены поднялись и на муку в связи со снижением урожая пшеницы. Молоко и яйца подорожали из-за подорожания кормов, ветеринарных препаратов и упаковки.

Прирост цен на сахар в Татарстане в ноябре составил 2,7%. В прошлом году рост цен на сахар наблюдался из-за сокращения посевных площадей и объема переработки сахарной свеклы.

В результате средние затраты на ингредиенты для приготовления чак-чака составили 354,5 рубля. «Индекс чак-чака» за год вырос на 6,9%.

В ноябре 2021-го в Татарстане годовая инфляция ускорилась до 8,78%. Месяцем ранее она составляла 8,2%. Продукты питания в Татарстане в ноябре подорожали в годовом выражении на 11,6%. Для сравнения, в октябре 2021-го годовой темп прироста цен на продовольственные товары составлял 10,94%.



Маргарита Головатенко