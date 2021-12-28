Исследование: каждый второй казанец доволен главной елкой в городе
Каждому второму жителю Казани нравится главная елка города, расположенная у Центра семьи «Казан». Практически треть горожан (28%) не довольна новогодним деревом, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Согласно результатам всероссийского опроса, больше всех довольны главной елкой города жители Уфы (67%), менее всего — жители Новосибирска (43%). В рейтинге российских городов-миллионников столица Татарстана заняла седьмое место.
Открытие главной елки Казани состоялось в прошлую пятницу. Для горожан подготовили насыщенную концертную программу. Также в эти новогодние праздники казанцев ожидает серия различных бесплатных мероприятий.
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