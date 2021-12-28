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Исследование: каждый второй казанец доволен главной елкой в городе

09:46, 28.12.2021
Исследование: каждый второй казанец доволен главной елкой в городе
Фото: realnoevremya.ru

Каждому второму жителю Казани нравится главная елка города, расположенная у Центра семьи «Казан». Практически треть горожан (28%) не довольна новогодним деревом, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно результатам всероссийского опроса, больше всех довольны главной елкой города жители Уфы (67%), менее всего — жители Новосибирска (43%). В рейтинге российских городов-миллионников столица Татарстана заняла седьмое место.

Фото: realnoevremya.ru

Открытие главной елки Казани состоялось в прошлую пятницу. Для горожан подготовили насыщенную концертную программу. Также в эти новогодние праздники казанцев ожидает серия различных бесплатных мероприятий.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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