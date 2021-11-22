В Казани отремонтировали 157 детских садов и 80 школ

В этом году ремонт провели в 237 учреждениях образования Казани — это 157 детских садов и 80 школ. Об этом сообщили в исполкоме.

В 66 учреждениях в рамках работ по антитеррористической защищенности оборудовали полноценные пункты охраны для сотрудников ЧОП. Пункты охраны располагаются прямо напротив входа, изображение с камер видеонаблюдения выводится на экран монитора охранника. До конца года такие работы проведут еще в 14 учреждениях.

В девяти школах и 15 детских садах проведен ремонт путей эвакуации. В рамках текущего ремонта заменили 684 старых деревянных окна. В 10 школах и 27 детсадах заменили кровельное покрытие и отдельные элементы крыши, ливневой системы водоотведения, были установлены парапеты, зенитные фонари.

Фото: kzn.ru

В 27 детсадах устроили 36 теневых навесов, что позволит детям выходить на прогулку в любую погоду. А в 16 школах обновили спортзалы, раздевалки оснастили душевыми и санузлами. В 10 школах и 16 детсадах установили пандусы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ремонт остается закончить в шести детских садах.



Ольга Шагиева