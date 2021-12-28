ГИБДД Казани составила на водителя с тонировкой семь административных материалов

Фото: Госавтоинспекция Казани

Госавтоинспекция Казани 27 декабря остановила автомобиль ВАЗ-2114 с тонированными стеклами и изменениями в конструкции под управлением 22-летнего водителя.



В ходе проверки инспекторы выяснили, что у автомобиля неисправное рулевое управление. В отношении водителя составили семь административных материалов:

Четыре материала по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и по одному материалу по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Казани

ГИБДД призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств — от этого может зависеть здоровье и жизнь участников дорожного движения.

Маргарита Головатенко