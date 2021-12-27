Метель на прошедших выходных в Татарстане стала причиной многочисленных ЧП и аварии — видео

Метель на минувших выходных стала причиной ЧП и многочисленных автомобильных аварий в Татарстане. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Накануне на 37-м километре трассы Казань — Оренбург автобус вылетел на встречку и столкнулся с легковой машиной. Водитель, женщина 57 лет, получила множественные травмы. Водитель одного из автомобилей, оказавшихся на месте ДТП, остановился, чтобы помочь. Позже выяснилось, это был глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

В частном доме по ул. Поперечно-Кукушкинской Приволжского района Казани пять человек отравились угарным газом. Двоих госпитализировали в ДРКБ — это девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения. Три человека: женщина 1975 года рождения, девочка 2007 года рождения и девушка 1999 года рождения — отказались от госпитализации.



В Татарстане на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» при въезде в Самарскую область и на участке федеральной автодороги Казань — Оренбург при въезде в Оренбургскую область ограничили движение из-за погодных условий. Их закрывали вечером 25 декабря из-за сильной метели.

