Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков доставил в больницу пострадавшую в ДТП

Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков помог пострадавшей в ДТП женщине и доставил ее в больницу. Эту информацию «Реальному времени» сообщили в пресс-службе РКБ.

Авария произошла накануне на 37-м километре трассы «Казань — Оренбург». Автобус вылетел на встречку и столкнулся с легковой машиной. Водитель, женщина 57 лет, получила множественные травмы. По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей, оказавшихся на месте ДТП, остановился, чтобы помочь. Как оказалось, это был глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

Садыков осмотрел пострадавшую, убедился, что никто больше не пострадал и, не дожидаясь скорой, увез ее на своей машине в больницу. Министр доставил женщину в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), где ей оказали помощь.

Фото: realnoevremya.ru

24 декабря три человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика на трассе Казань — Оренбург. Одного из них госпитализировали.

Дарья Акимова