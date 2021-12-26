В Татарстане на участках трасс М-5 и «Казань — Оренбург» ограничили движение из-за плохой погоды

В Татарстане на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» при въезде в Самарскую область и на участке федеральной автодороги «Казань — Оренбург» при въезде в Оренбургскую область ограничили движение из-за погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по РТ.

Участки закрывают с 26 декабря. Время ограничения движения продлится до улучшения погодных условий.

Автомобилистам не рекомендуется без крайней необходимости выезжать за пределы населенных пунктов. В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефонам 8 (843) 533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8 (843) 291-91-74 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане будет перекрыт участок федеральной автодороги Р-239 в связи с плохой погодой.

Дарья Акимова