Набиуллина опровергла планы ЦБ собирать данные о переводах физических лиц

Центробанк не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России работаем с некоторыми кредитными организациями, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей нелегальным онлайн-казино, финансовым пирамидам.

Фото: wikipedia.org / NVO

— Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае, — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».

Сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. По данным издания, кредитные организации уже получили новую форму отчетности о денежных переводах.



Татьяна Леухина