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Набиуллина опровергла планы ЦБ собирать данные о переводах физических лиц

21:56, 27.12.2021
Набиуллина опровергла планы ЦБ собирать данные о переводах физических лиц
Фото: pixabay.com

Центробанк не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России работаем с некоторыми кредитными организациями, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей нелегальным онлайн-казино, финансовым пирамидам.

Фото: wikipedia.org / NVO

— Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае, — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».

Сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. По данным издания, кредитные организации уже получили новую форму отчетности о денежных переводах.

Татьяна Леухина
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