Набиуллина опровергла планы ЦБ собирать данные о переводах физических лиц
Центробанк не планирует собирать данные о переводах физических лиц. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России работаем с некоторыми кредитными организациями, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей нелегальным онлайн-казино, финансовым пирамидам.
— Но речь не идет о том, что будет какой-то контроль тотальный за платежами физических лиц, малого бизнеса, ни в коем случае, — заявила она в интервью телеканалу «Россия-24».
Сегодня РБК со ссылкой на источники сообщил, что Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. По данным издания, кредитные организации уже получили новую форму отчетности о денежных переводах.
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