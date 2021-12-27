В Удмуртии до сих пор не нашли вертолет, совершивший жесткую посадку

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли. Его ищут воздушным и наземным способом.

В районе места происшествия развернули штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртии и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы главы региона.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выехали на место происшествия, сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет совершил жесткую посадку примерно в 14.00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники.