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В Удмуртии до сих пор не нашли вертолет, совершивший жесткую посадку

19:55, 27.12.2021 1
В Удмуртии до сих пор не нашли вертолет, совершивший жесткую посадку
Фото: kazanavia.com (архив)

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, до сих пор не нашли. Его ищут воздушным и наземным способом.

В районе места происшествия развернули штаб поиска и пункт управления руководителя гражданской обороны Удмуртии и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы главы региона.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ выехали на место происшествия, сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вертолет совершил жесткую посадку примерно в 14.00. Перед этим командир судна предупредил о внештатной ситуации. На поиски выдвинулись 60 человек и 20 единиц техники.

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