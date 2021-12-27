В Москве погиб основатель сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

В Москве погиб основатель запрещенного в России сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Ему было 35 лет.

Его тело обнаружено возле дома на Тверском бульваре. По предварительным данным, мужчина выпал из окна. Он мог находиться под воздействием наркотиков и алкоголя, пишет «Коммерсант».

Одна из предполагаемых причин гибели — семейный конфликт.

«Спутник и погром» — общественно-политическое интернет-издание русской националистической направленности. Его запустили в 2012 году как сообщество во «ВКонтакте», позже появился отдельный сайт. В 2017 году Генеральная прокуратура сообщила о выявлении «информационных ресурсов националистического толка», в числе которых оказался «Спутник и погром». Ресурс заблокировали. В 2018 году издание объявило о своем закрытии.