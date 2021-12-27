«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» во втором матче и увозит 7 очков из дальневосточного выезда

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в гостях в рамках дальневосточной серии — 2:4.

Таким образом, татарстанцы набрали четыре возможных очка в двух играх с «Амуром» и 3 из 4 в матчах с «Адмиралом».

Шайбами в последней игре выезда отметились Евгений Митякин, Вячеслав Лещенко, Михаил Сидоров и Марат Хайруллин. Новичок «волков» Лещенко забросил четыре шайбы по итогу четырех матчей на Дальнем Востоке.



Нижнекамцы продолжают удерживать седьмую строчку в Восточной конференции. Следующую игру команда Олега Леонтьева проведет в Новосибирске с «Сибирью». Игра состоится 29 декабря. Начало встречи — 15.30 по мск.