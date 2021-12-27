Президент Татарстана заявил, что республика выйдет на допандемийный уровень добычи нефти через три месяца

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции ответил на вопрос о том, когда республика сможет выйти на допандемийный уровень добычи нефти:

— Завтра ограничения снимут, через три месяца Татарстан без проблем [вернется] на допандемийный уровень и, если надо, может добавить добычу. Технологии, ресурсы, люди — это все позволяет.

Минниханова отметил, что республике интересна работа на Каспийском шельфе:

— Но пока до этой темы еще не дошли. Если такая возможность будет, мы с большим интересом готовы подключиться к работе.

В Татарстане по итогам 2021 года нефтедобыча может увеличиться почти на 6% относительно прошлого года и составить 34,5 млн тонн, сообщил сегодня Минниханов.