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В Татарстане добыча нефти составит 34,5 млн тонн в 2021 году

11:59, 27.12.2021
В Татарстане добыча нефти составит 34,5 млн тонн в 2021 году
Фото: pixabay.com

В Татарстане по итогам 2021 года нефтедобыча может увеличиться почти на 6% относительно прошлого года и составить 34,5 млн тонн, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

— Что касается нефтедобычи, мы в этом году выйдем на цифру 34,5 [млн тонн], — сказал он.

Объем нефтедобычи в Татарстане в прошлом году составил 32,624 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов сообщил, что по итогам 2021 года объем привлеченных инвестиций в Татарстан должен вырасти до 665 млрд рублей.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьНефтехимияОбществоВласть Татарстан

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