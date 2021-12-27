В Татарстане добыча нефти составит 34,5 млн тонн в 2021 году

В Татарстане по итогам 2021 года нефтедобыча может увеличиться почти на 6% относительно прошлого года и составить 34,5 млн тонн, сообщил президент республики Рустам Минниханов.



— Что касается нефтедобычи, мы в этом году выйдем на цифру 34,5 [млн тонн], — сказал он.

Объем нефтедобычи в Татарстане в прошлом году составил 32,624 млн тонн.

Фото: realnoevremya.ru

Минниханов сообщил, что по итогам 2021 года объем привлеченных инвестиций в Татарстан должен вырасти до 665 млрд рублей.

Маргарита Головатенко