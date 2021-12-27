Банк «Аверс» предлагает услуги по брокерскому обслуживанию

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс», являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, предлагает клиентам, готовым самостоятельно принимать инвестиционные решения, услуги по совершению брокерских операций с государственными и корпоративными ценными бумагами на торгах Московской биржи и на внебиржевом рынке. Инвестиции в ценные бумаги позволяют получить доход, превышающий прибыль от банковских депозитов и других альтернативных способов инвестирования.

Банк «Аверс» осуществляет брокерское обслуживание юридических лиц, а также клиентов — физических лиц, желающих инвестировать в следующие виды активов: акции, облигации, ПИФы, ETF, еврооблигации. Банк, как брокер, открывает и ведет счета клиентов, исполняет поручения, информирует о торгах, предоставляет отчеты по сделкам, перечисляет дивиденды, купоны и удерживает налоги. Хранение и учет прав собственности на ценные бумаги осуществляется в депозитарии банка, что значительно сокращает процедуру и сроки исполнения операций на рынке ценных бумаг, а также обеспечивает надежность заключения сделок и хранения активов клиентов.

Услуги брокерского обслуживания банк предоставляет с 2001 года. Банк «Аверс» стабильно входит в число самых надежных и прибыльных банков Татарстана, занимает лидирующие позиции в рейтингах банков республики по размеру активов, прибыли, кредитного портфеля, уставного капитала и входит по этим показателям в топ-50 крупнейших банков России.

Устойчивость и надежность Банка «Аверс» ежегодно подтверждаются высокими рейтинговыми оценками по национальной и международной шкале. В 2021 году международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка «Аверс» на уровне «ВВ», а национальное агентство АКРА — на уровне A(ru) со «стабильным» прогнозом. Полученный банком кредитный рейтинг — самый высокий показатель среди татарстанских банков. Также в текущем году Банк «Аверс» в очередной раз вошел в рейтинг «100 надежных российских банков» по версии журнала Forbes.

Подробную информацию о брокерских услугах можно получить по телефону 8 (843) 567-26-61 или на сайте aversbank.ru. На указанном сайте размещены актуальные на каждый момент времени Регламент предоставления брокерских услуг, Декларация о рисках, Условия осуществления депозитарной деятельности, тарифы на брокерское и депозитарное обслуживание.

Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги, прежде чем приобрести ценные бумаги, следует внимательно ознакомиться с юридическими документами о выпуске ценных бумаг и уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ООО Банк «Аверс»: лицензия Банка России на осуществление банковских операций №415 от 9.06.2014; лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности №016-10473-100000 от 16.08.2007; лицензия Банка России на осуществление депозитарной деятельности №016-10479-000100 от 16.08.2007.

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