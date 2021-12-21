В «Автодоре» рассказали о сложностях на стройке трассы М-12

Фото: Максим Платонов (архив)

В госкомпании «Автодор» сообщили о том, что началось ощущение напряженности на стройках трассы М-12 с рабочей силой и спецтехникой, заказываемой у КАМАЗа, из-за высокого спроса на машины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления госкомпании Вячеслава Петушенко.

По его словам, не хватает водителей, так как людям не хочется жить в полевых условиях и получать небольшую зарплату. Кроме этого, строительная компания заказывала машины КАМАЗа, но сейчас их нет.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин до этого рассказывал, что склады компании пустые. Все, что успеет произвести КАМАЗ в 2021 году, у них должны забрать.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что трасса М-12 Москва — Казань будет построена в срок, несмотря на то, что стоимость работ увеличилась.



Дарья Акимова