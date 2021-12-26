Песков назвал Путина и Байдена самыми опытными политиками на планете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена самыми опытными политиками на планете. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, у двух лидеров наладился конструктивный и взаимоуважительный диалог, и они хорошо излагают друг другу те моменты, по которым расходятся их точки зрения.

Также Песков добавил в список самых опытных политиков председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото: kremlin.ru

На днях телеканал CNN передавал, что президент США Джо Байден поручил предотвратить якобы возможное «вторжение» России на Украину за четыре недели.

Дарья Акимова