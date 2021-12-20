CNN: Байден поручил предотвратить «вторжение» России на Украину за четыре недели

Президент США Джо Байден поручил предотвратить якобы возможное «вторжение» России на Украину в четырехнедельный срок, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.



Команде поручено использовать для этого все возможные инструменты: «Наши действия очень просчитаны. Но у нас есть только почти четырехнедельный срок с этого момента», — сообщил изданию неназванный чиновник.

В конце позапрошлой недели Джо Байден сделал заявление, что Россия будет изолирована финансово в случае вторжения на Украину. Тогда же в Минобороны Украины сообщили, что Россия якобы продолжает нагнетать ситуацию на границе двух государств.

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Россия продолжает настаивать на том, что не готовится ко вторжению. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, однако подчеркивал, что у страны «есть свои озабоченности и красные линии».

Маргарита Головатенко