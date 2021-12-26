В России электронные паспорта планируют начать выдавать в 2023 году

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Россиянам с начала 2023 года начнут выдавать электронные паспорта. Об этом рассказала начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

Сейчас ведется работа по внедрению документа нового образца. Он будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Над паспортом работают МВД, Минцифры и другие госорганы, передает «МВД Медиа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первоначально планируется выпустить не менее 100 тысяч паспортов. С юридической точки зрения электронный документ будет иметь такой же статус, как и действующий паспорт.

Во вторник глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство на этой неделе планирует внести в администрацию президента проект указа о цифровых паспортах. Электронные паспорта могут начать выдавать до конца 2022 года гражданам в трех регионах России, в том числе в Татарстане.



Татьяна Леухина