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Минцифры подготовило указ об электронных паспортах

07:48, 21.12.2021
Минцифры подготовило указ об электронных паспортах
Фото: пресс-служба МВД по РФ

Минцифры России на этой неделе планирует внести в администрацию президента проект указа о цифровых паспортах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Электронные паспорта могут начать выдавать до конца 2022 года гражданам в трех регионах России, в том числе в Татарстане. У каждого гражданина будет выбор: заменить бумажный паспорт на смарт-карту. К карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым можно будет пользоваться как заменой паспорта.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, такие документы смогут получить жители Москвы и Подмосковья.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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