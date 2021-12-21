Минцифры подготовило указ об электронных паспортах
Минцифры России на этой неделе планирует внести в администрацию президента проект указа о цифровых паспортах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Электронные паспорта могут начать выдавать до конца 2022 года гражданам в трех регионах России, в том числе в Татарстане. У каждого гражданина будет выбор: заменить бумажный паспорт на смарт-карту. К карте будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, которым можно будет пользоваться как заменой паспорта.
Помимо Татарстана, такие документы смогут получить жители Москвы и Подмосковья.
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