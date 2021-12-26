Аналитик Бирюков считает, что в 2022 году можно ожидать укрепления рубля

Фото: Анна Сейтумерова

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков в интервью «Российской газете» допустил укрепление рубля в 2022 году и назвал факторы, от которых зависит курс российской валюты.



Курс рубля зависит от динамики цен на ресурсы, экспортируемые Россией — чем выше цены на нефть и газ, тем больше в страну поступает валюта и растут золотовалютные запасы. Рост притока долларов тоже увеличивает их предложение и способствует укреплению рубля.

Эксперт отметил влияние фискальной политики Центробанка. Российский регулятор одним из первых в мире начал цикл повышения ключевой ставки, не дожидаясь роста инфляции. Почти в течение месяца инфляция демонстрирует признаки грядущего замедления.

Фото: realnoevremya.ru

23 декабря сообщалось, что за неделю международные резервы России увеличились на $0,8 млрд. Рост составил 0,1%. По состоянию на 17 декабря текущего года международные резервы РФ оценили в $626,3 млрд.

Маргарита Головатенко