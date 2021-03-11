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Роскачество: ни одна медицинская маска не защищает от вирусов полностью

10:38, 11.03.2021
Роскачество: ни одна медицинская маска не защищает от вирусов полностью
Фото: realnoevremya.ru

Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.

Изделия оценивали совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Были исследованы одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2)- всего 14 торговых марок, пять из которых — китайские, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Эксперимент показал, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Но лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента. Маска-респиратор KN95 FFP2 задерживает всего 3% вирусов — это худший результат.

Ни одна маска не может использоваться в «красных зонах», но подходит для бытового применения.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявили, что пока нельзя отказываться от масочного режима. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Она отметила «высокую дисциплину» ношения масок в России.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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