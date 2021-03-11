Роскачество: ни одна медицинская маска не защищает от вирусов полностью

Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.

Изделия оценивали совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Были исследованы одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2)- всего 14 торговых марок, пять из которых — китайские, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Эксперимент показал, что все маски пропускают вирусы, ни одна не гарантирует стопроцентной защиты. Но лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента. Маска-респиратор KN95 FFP2 задерживает всего 3% вирусов — это худший результат.

Ни одна маска не может использоваться в «красных зонах», но подходит для бытового применения.

Ранее в Роспотребнадзоре РФ заявили, что пока нельзя отказываться от масочного режима. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Она отметила «высокую дисциплину» ношения масок в России.



Ольга Плешкова