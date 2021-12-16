Новогоднее настроение: Казань сияет огнями

19:44, 16.12.2021 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казань уже сияет праздничными огнями. Улицы города традиционно украсили разноцветными гирляндами, арт-объектами и иллюминацией. На улице Кремлевской впервые установили светящиеся арки. Праздничная входная группа и композиция из цифр «2022» появились в Кремле. Светодинамические арки установлены на Баумана, мостах через Булак и площади Тысячелетия.


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